Togo : Faure Gnassingbé investi pour un quatrième mandat

Ads

Le président togolais a prêté serment dimanche pour un quatrième mandat consécutif à la tête du pays.

Pandémie de coronavirus (COVID-19) oblige, c’est en comité restreint que Faure Gnassingbé, 53 ans, a prêté serment dimanche 3 mai 2020 pour un quatrième mandat consécutif à la tête du Togo. Le président togolais a été réélu avec 70,78% des voix au premier tour de l’élection présidentielle du 22 février dernier, contre 19,46 pour son adversaire, l’opposant et ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle.

Des résultats que conteste l’opposant qui dénonce de «graves irrégularités», notamment le bourrage des urnes et la falsification des résultats. Agbéyomé Kodjo, dont l’immunité a été levée en mars dernier à la demande du parquet pour s’être «autoproclamé» président et avoir demandé à l’armée «de renverser le pouvoir», est désormais interdit de quitter le Togo sans autorisation. Il ne peut plus non faire de «déclarations tendant à remettre en cause les résultats de l’élection».

Pour ce nouveau quinquennat, Faure Gnassingbé s’est engagé à consacrer «tous ses efforts à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale» ainsi qu’«à préserver l’intégrité du territoire national et à être un serviteur fidèle et loyal du peuple». Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, après le décès de son père Gnassingbé Eyadéma qui a dirigé le Togo d’une main de fer pendant 38 ans.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires