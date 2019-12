Transition écologique en France: Meridiam réalise avec succès le plus important financement participatif

Annonces

Pour un projet industriel dédié à la transition écologique, Meridiam a réalisé avec succès le plus important financement participatif en France. Il a décidé de relever le plafond de 40% pour le porter à 3,5 millions d’euros soit près de 2 300 milliards de FCFA, contre 2,5 millions d’euros prévus initialement. Cela face à l’important engouement pour ce projet.

Le succès de cette opération est la preuve que les citoyens ont souhaité s’engager concrètement en faveur de la transition écologique et solidaire aux côtés de Meridiam.

Au total, ce sont plus de 2200 personnes que cette opération a rassemblées, et chacun y a investi en moyenne 1600 €, soit plus d’un million de FCFA. Les habitants du Grand Est ayant investi 22 % du montant total. L’opération a été réalisée à travers les plateformes www.lendosphere.com et www.wiseed.com.

Tous les participants contribueront directement au développement d’une filière industrielle de production d’énergie renouvelable, locale et respectueuse de l’environnement, à travers cette opération.

Une énergie 100% renouvelable qui combine la production de HPCI® black pellet, biocombustible de nouvelle génération, à une centrale de cogénération biomasse, c’est la production de cet ensemble industriel innovant et de premier plan. Situé dans la région Grand Est près de Reims, il produira à partir de juin 2020 une énergie verte (électricité et chauffage) pour environ 160 000 personnes.

Ce site constitue un nouveau modèle de développement économique vertueux, inclusif et pérenne. Un modèle pensé au profit de la transition énergétique et de la prospérité des écosystèmes locaux, dans une logique d’économie circulaire. Il devra contribuer à :

– La réduction de près de 230 000 tonnes d’émissions de CO2 par an (pendant 20 ans), soit l’équivalent en émissions de 145 000 voitures.

– La création de 350 emplois locaux à temps plein et non délocalisables.

Après Agrimaine en 2018, méthaniseur de 3,6 MW en Mayenne, pour un montant de 1 million d’euros,(Plus de 655 millions de FCFA), c’est la deuxième opération de ce type que Meridiam lance.

Ce projet contribue enfin directement à l’atteinte des objectifs au coeur de la mission de Meridiam, les Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU et notamment la lutte contre le changement climatique et l’accès à l’énergie propre.

A propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l’alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions critiques aux besoins collectifs des communautés. Meridiam est une société d’investissement indépendante à mission spécialisée dans le développement, le financement et la gestion d’actifs et de projets d’infrastructures publiques durables et à long terme dans la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et les infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 7 milliards d’euros d’actifs, et plus de 75 projets et actifs à ce jour, avec des bureaux à Addis-Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, Luxembourg, Paris, Toronto et Vienne. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, ISO 26000 Advanced par VigeoEiris et applique une méthodologie systématique et propre en matière d’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d’impact basée sur les objectifs de développement durable de l’ONU (UNSDG).

