UBA dans le Top des 100 personnalités les plus influentes dans le monde en 2020

Fervent partisan de l’Afro capitalisme, Tony Elumelu, Président du Conseil d’Administration du Groupe UBA a été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde pour l’année 2020, par le Magazine << TIME ».

Pour tout le soutien sans faille qu’il ne cesse d’apporter à l’entrepreneuriat africain, Tony Elumelu intègre ainsi le prestigieux classement aux côtés de 99 autres personnalités de poigne regroupant personnages politiques, sportifs, artistes et autres leaders.

Cette nomination, selon le Magazine << TIME », n’est autre que le couronnement de ses efforts visant à développer le continent africain par le biais de son engagement auprès des entrepreneurs, dans le cadre des activités de sa fondation.

Depuis plusieurs années, Tony O. Elumelu est convaincu du rôle du secteur privé. Raison pour laquelle il s’est engagé à construire un secteur privé solide, crédible et capable d’accompagner les différents Etats africains dans le développement de l’Afrique

Le Président du Conseil d’Administration du Groupe UBA ne cesse de défendre et de promouvoir l’Afrique, lors de chacune de ses interventions au niveau international, à l’exemple de cette assertion faites lors du TIME 100 Talks de juillet 2020.

: « L’Afrique est une terre d’opportunité. Il y a des difficultés, mais cependant, il y a un retour sur investissement très important. Il n’y a pas meilleure moment d’y investir ».

Tony O. Elumelu, qu’Aliko Dangoté décrit volontiers comme un homme charmant et tenace, ne recule devant aucun défi, il est un vrai modèle de réussite et une source d’inspiration pour tous les africains et en particulier la jeunesse.

Par cette nomination, UBA Gabon et l’ensemble des filiales du Groupe promettent de continuer de s’inscrire dans la vision qui consiste à être un acteur de premier plan dans le développement du continent africain.

