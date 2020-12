Une nouvelle patronne à l’UBA Gabon, Eugenia Onyekwelu

Ads

Directrice des opérations depuis 2012, Eugenia Onyekwelu est la nouvelle directrice générale d’UBA Gabon. Elle remplace Chioma Mang, nommée directrice générale d’UBA Ouganda.

Présentée comme polyvalente dans les pratiques bancaire, Eugenia Onyekwelu a énormément contribué à la formation stratégique de certaines entités Greenfield et à la normalisation des processus d’acquisitions Brownfield dans 10 pays africains.

Plus de 20 ans d’expérience professionnelle, elle est dans les opérations bancaires, la gestion de risques, les technologies de l’information, la gestion de projets, la gestion des relations, la trésorerie et analyse financière.

Eugenia Onyekwelu est à la tête de la filiale gabonaise de United Bank for Africa (UBA) et entend imprimer une nouvelle marque après Mme Chioma Mang nommée directrice générale d’UBA Ouganda.

Au cours des huit dernières années Eugenia Onyekwelu a réussi à s’imprégner de la culture locale et du contexte macro-économique gabonais. Véritable leader pour ses équipes qui la considère comme la personnalisation des valeurs d’excellence du Groupe.

Pour mener à bien ses nouvelles fonctions et tirer plus haut encore la filiale gabonaise, la nouvelle dirigeante possède de solides compétences en finance et management, des atouts majeurs pour une direction recherchée dans les banques.

Eugenia Onyekwelu a également travaillé dans divers environnements de projets structurés ou non, avec une expérience de six ans dans la gestion de projets. Mariée et mère de deux enfants, la nouvelle patronne d’UBA Gabon est titulaire d’un Master en administration des affaires et d’un Bachelor en financ.

LIRE aussi: UBA Gabon : Une nouvelle application pour faciliter les transactions financières

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires