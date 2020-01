Zone Eco: Le président Nana Akufo-Addo du Ghana prêt à renoncer au Cedi

Pour rejoindre aussi vite que possible le zone Eco, Le chef de l’Etat ghanéen se dit prêt à renoncer au Cedi. Un ralliement qui ferait de son pays la première puissance économique de la nouvelle communauté monétaire, devant la Côte d’Ivoire.

M. Akufo-Addo dans son appel aux autres pays de la CEDEAO à rallier l’ECO a déclaré sans ambage: « Nous, au Ghana, sommes déterminés à faire tout ce que nous pourrons pour rejoindre les membres de l’Uemoa, rapidement, dans l’utilisation de l’Eco, qui, nous le croyons, nous aidera à lever les barrières commerciales et monétaires ».

Et de poursuivre: « Le Ghana exhorte les autres États membres de la CEDEAO à œuvrer rapidement à la mise en œuvre des décisions des autorités de la CEDEAO, notamment en adoptant un régime de taux de change flexible, en instituant un système fédéral pour la Banque centrale de la CEDEAO et d’autres critères de convergence convenus, afin de garantir l’atteinte des objectifs monétaires de la CEDEAO, dans les meilleurs délais, pour tous les États membres». Et un communiqué de la Présidence du Ghana d’ajouter : « Nous avons une occasion historique de créer une nouvelle réalité pour les peuples de la CEDEAO, une réalité de prospérité générale et de progrès. Alors, saisissons-la. »

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires