Afrique de l’Ouest : La fin du F CFA annoncée à Abidjan

Le Président ivoirien Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron ont annoncé la fin prochaine du F CFA qui sera remplacé par l’Eco.

C’est à Abidjan ce 21 décembre 2019 et par la voix du président Alassane Ouattara, aux côtés du président français Emmanuel Macron, que l’information sur la fin prochaine du F CFA a été annoncée.

La monnaie disparaîtra pour laisser la place à l’Eco, qui sera la monnaie des huit pays de la CEDEAO. La France aussi se retire de sa gestion.

Les réserves de change ne seront plus centralisées par la France et il n’y aura plus d’obligation de verser 50 % de ces réserves sur le compte d’opération du Trésor français.

La France se retire aussi des instance décisionnelles, notamment la Banque centrale des états d’Afrique de l’Ouest, la commission bancaire et le conseil de politique monétaire.

Néanmoins, la France ne reste pas loin. L’Eco conservera sa parité fixe avec l’Euro. La France devient également le garant de l’Eco et se réserve le droit de revenir au sein du conseil politique en cas de crise. La France passe ainsi de cogestionnaire du F CFA à garant de l’Eco.

