« Agir avec Noureddin Valentin Bongo Ondimba » voit le jour sous les critiques

Au pouvoir depuis dix ans, le président gabonais Ali Bongo Ondimba fait l’objet des vives critiques pour avoir nommé son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin en vue de l’épauler dans la gestion des affaires de la présidence.

Pourtant le choix porté par le chef de l’Etat gabonais sur son fils, est intervenu à un moment où plusieurs responsables de la haute administration publique soupçonnés d’avoir fait mains basses sur les fonds du pays sont poursuivis par la justice.

Ainsi vient de naître « Agir avec Noureddin Valentin Bongo Ondimba », ANVBO, une association qui a fait sa toute première sortie officielle le samedi dernier à son siège au quartier la Sorbonne, dans le 3e arrondissement de Libreville.

Pour le président de l’ANVBO, Médérick Ossamy Vinga, cette association tient à préserver la cohésion sociale entre citoyens car le développement du Gabon dépend de la nécessité d’être « un et indivisible ».

Entendu que les sujets écologiques est au cœur des débats dans tous les pays, l’ANVBO n’est pas en marge de ces débats sur l’environnement. Une journée citoyenne a été organisée lors des préparatifs de la fête de l’indépendance du 17-Août pour redorer le drapeau gabonais par l’assainissement.

Pour sa part, Mme Mbourobou Perine, femme de l’ancien chef du quartier feu Moussadji Adamou, , a laissé entendre que « c’est la première fois qu’une activité pareille se produise dans ce quartier depuis la mort de son défunt mari ». Elle souhaite que ces activités soient pérennes.

Soulignons que selon le projet de décret portant création et fixant les attributions et avantages du « coordinateur général des Affaires présidentielles » présenté en Conseil des ministres, ce dernier assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l’Etat et veille à la stricte application de ses décisions.

