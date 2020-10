Ali Bongo Ondimba commémore la Saint-Michel avec les parachutistes

Le président de la République, en sa qualité de Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité a célébré le week-end dernier la fête de Saint Michel avec les parachutistes du Gabon.

Ali Bongo Ondimba s’est joint aux soldats et a présidé la cérémonie en sa qualité de Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité. une façon de témoigner son attachement à leur corps de métier et leur exprimer son soutien dans la difficile tâche qui est la leur.

,En ce jour de fête le samedi 10 octobre chez les parachutistes qui célébraient leur saint patron, Saint Michel, le président de la République a procédé à l’inauguration du bâtiment abritant les services du nouvel État-major du Groupement d’Intervention parachutiste (GIP) baptisé Feu Général des Armées André Oyini.

Aussi l’occasion lui a également été donnée de suivre une série de démonstrations tactiques des différentes troupes, jugeant ainsi de la bonne qualité de leur formation.

S’adressant à ses hôtes, Ali Bongo Ondimba s’est exprimé en ces termes : « Je le dis à chacun d’entre vous. La cause que vous servez dignement, les missions que vous remplissez, sont parmi les plus nobles qui puissent être rendues à notre pays ».

Le chef de l’État gabonais a salué l’engagement de l’ensemble des agents des Forces de Défense et de Sécurité du pays dans la lutte contre la Covid-19 et le maintien de l’ordre pour la protection des populations face à ce qu’il a toujours perçu comme un ennemi invisible.

