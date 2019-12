Gabon : Le président Ali Bongo salue la performance de l’armée gabonaise

Le chef suprême des forces de Forces de défense et de sécurité, le Président Ali Bongo Ondimba, a salué la performance de l’armée gabonaise.

A l’occasion de la cérémonie commémorant la Sainte Barbe le 28 décembre 2019 au camp militaire « Baraka » de Libreville, le président Ali Bongo Ondimba a magnifié la performance de l’armée gabonaise.

Relevant sa forte contribution à la stabilité du Gabon, sa loyauté et ses performances, il a rappelé que «la construction d’une armée en or, c’est-à-dire opérationnelle et républicaine, a toujours été l’une de (ses) principales et constantes priorités ».



Le Président gabonais a reçu les honneurs militaires et a passé en revue les troupes, avant de s’incliner devant le drapeau national.

