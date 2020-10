Ali Bongo Ondimba honore la femme gabonaise à la rentrée judiciaire 2020-2021

Mme Julienne Olga Nzamba Massounga ép. Tchikaya a été officiellement été installée dans ses nouvelles fonctions de Premier président de la Cour de cassation, une première pour une femme depuis la création de cette juridiction.

C’était lundi 5 octobre 2020 au cours de l’audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux à laquelle a pris part le le chef de l’État gabonais en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

La femme est à l’honneur. Le président de la République gabonaise l’a une nouvelle fois démontré au palais de justice de Libreville, à l’occasion de la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux à laquelle il a pris part en compagnie de la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et la Garde des Sceaux Antonella Ndembet, ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Organisée tous les premiers lundis du mois d’octobre, ladite cérémonie avait un trait particulier cette année en ce sens qu’elle a rappelé l’engagement d’Ali Bongo Ondimba en faveur de la promotion des talents féminins du Gabon, ce, dans tous les domaines d’activité.

La décennie de la femme gabonaise décrétée en 2015 continue de faire son bonhomme de chemin. Au cours de cette cérémonie, a eu lieu l’installation du nouveau Premier président de la Cour de cassation, en la personne de Mme Julienne Olga Nzamba Massounga ép. Tchikaya.

C’est la première fois qu’une femme est nommée à la tête de cette juridiction qui est par ailleurs la plus haute juridiction au Gabon. Ce qui n’a pas manqué de susciter de l’émotion chez de nombreuses femmes, et bien entendu chez la nouvelle promue qui a tenu à exprimer ses remerciements au président de la République et à l’ensemble du corps judiciaire pour leur marque de confiance.

Par des mots tendres envers Ali Bongo Ondimba et aux membres du gouvernement, elle s’est engagée à remplir assidûment la tâche qui lui a été confiée conformément à la loi. Ensuite, l’installation dans ses nouvelles fonctions de Mme Julienne Olga Nzamba Massounga ép. Tchikaya a été suivie de la rentrée judiciaire des cours et tribunaux présidée par le Premier président de la Cour des comptes.

