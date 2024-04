IA : la Chine veut accompagner l’Afrique dans la nouvelle révolution technologique

La Chine s’est engagée mercredi à intensifier sa collaboration avec l’Afrique dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). L’empire du milieu accompagnera le continent dans la recherche, le développement et l’application de cette technologie dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’éducation et la santé.

Depuis deux ans et le lancement de ChatGPT, les pays développés se sont lancés résolument dans la course à l’intelligence artificielle, la nouvelle révolution technologique. L’Union européenne, les Etats Unis et la Chine, en particulier, ont déjà pris une bonne avance dans ce domaine. L’Afrique, elle, reste à la traîne alors que l’IA pourrait contribuer plus rapidement à son développement.

La Chine veut intensifier sa coopération avec l’Afrique dans l’IA

Face à ce retard, la Chine, l’un des principaux partenaires économiques du continent, propose de partager son expérience. En effet, l’empire du milieu s’engage à accompagner l’Afrique sur le chantier de l’intelligence artificielle. Il en a fait l’annonce lors du Forum de développement et de coopération Internet Chine-Afrique, organisé les mardi 2 et mercredi 3 avril à Xiamen. Au cours de cet évènement, l’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a appelé à une coordination et une coopération plus étroites avec l’Afrique.

Recherche, développement et application technologiques

Dans le cadre de ce partenariat, Pékin aidera à la recherche, au développement et à l’application technologiques au sein des entreprises, universités et instituts scientifiques chinois et africains. Les efforts porteront sur l’analyse des mégadonnées, l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Aussi, la Chine souhaite-t-elle intensifier la coopération industrielle autour de l’IA pour une application dans des domaines comme l’agriculture, la santé, l’éducation et la gestion urbaine.

Échanges de talents et renforcement des capacités

En outre, les autorités chinoises procéderont à des échanges d’expertises et au renforcement des capacités, via notamment des cours en ligne et des formations professionnelles. Par ailleurs, elles prévoient de créer de solides barrières de sécurité pour les réseaux et les données. Cette sécurisation de l’architecture informatique passera notamment par le développement de technologies d’IA traçables et sures, la prévention d’abus et la lutte contre les cyberattaques.

Plaidoyer de la Chine pour que l’IA profite à tous

Le partenariat entre la Chine et l’Afrique s’accompagnera de la création à Xiamen d’un Centre d’échange et de coopération sino-africain sur la cybersécurité et l’économie numérique. Objectif : promouvoir la collaboration dans le cyberespace. Notons que cette initiative intervient quelques semaines après le gouvernement chinois a appelé à l’utilisation de l’IA au bénéfice de toute l’Humanité. Pékin a plaidé pour que les pays du sud ne restent pas en marge de cette nouvelle révolution technologique.

L’IA pourrait accélérer le développement de l’Afrique

Le partenariat sino-africain constitue une réponse au manque de volonté des Etats africains en matière d’IA, alors que cette technologie pourrait avoir de gros avantages. A ce jour, seule une poignée de pays du continent ont élaboré des stratégies nationales. La collaboration avec la Chine devrait inciter les pouvoirs publics à investir davantage dans le développement de l’intelligence artificielle, qui promet des opportunités illimitées.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires