Côte d’Ivoire : l’Afrique artistique réunie à Abidjan pour le MASA

Le Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA) 2024 a ouvert ses portes le samedi 13 avril au palais de la culture Bernard Binlin Dadié de Treichville. Placée cette année sous le thème « Jeunesse, Innovation et Entreprenariat : des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle », cette 13ème édition adopte une approche novatrice avec une décentralisation à travers les 10 communes d’Abidjan.

Le MASA, rendez-vous des « génies créateurs » africains

Présent à la cérémonie de lancement du MASA 2024, le premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé a exprimé le bonheur de son pays d’accueillir les « génies créateurs » du continent africain. « La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams c’est pour les hommes de génies », a dit l’ancien gouverneur du district d’Abidjan. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie ivoirienne, Françoise Remarck, a souhaité que « cette semaine soit riche en découverte en échange, fructueuse en rencontre et inspirante ».

Le Rwanda et la République de Corée, invités du MASA 2024

Parmi les autres officiels au palais de la culture Bernard Binlin Dadié de Treichville ce samedi figure Sandrine Umutoni, secrétaire d’État à la jeunesse du Rwanda, pays invité d’honneur. Elle a expliqué comment l’art a permis à son pays de se reconstruire après le génocide Tutsis de 1994. Etaient également présents la représentante de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) Afrique de l’Ouest, Tran Thi Hoang Mai, et Jeon Byung Geuk, le vice-président de la culture et du sport de la République de Corée, pays invité spécial du MASA.

Une pièce malienne a bouleversé les spectateurs

La cérémonie de lancement a été marquée par les percussions du Rwanda et une fresque artistique concoctée par Bomou Bassa, le père du rappeur ivoirien Didi B et directeur artistique de l’évènement. Le public a aussi eu droit aux prestations d’artistes ivoiriens tels que Didi B, Roseline Layo, Yodé et Siro, suspect 95, VDA et Révolution. Place a ensuite été faite à la compagnie malienne Anw Jigi Art, qui a bouleversé les spectateurs avec « Tafé Fanga, le pouvoir du pagne ». Cette pièce de théâtre parle de l’hypocrisie de la société phallocrate et du vrai pouvoir de la femme.

Un évènement se veut aussi diversifié et inclusif

Le MASA 2024 rassemble plus de 1 000 artistes venus d’une soixantaine de pays pour 7 jours de spectacle dans la capitale ivoirienne (du 13 au 20 avril). Il propose une programmation pluridisciplinaire avec sept arts. Ce sont : le théâtre, le conte, l’humour, la musique, le slam, la danse, le cirque et les marionnettes. L’évènement se veut diversifié et inclusif avec la prise en compte du genre et des personnes en situation de handicap. La programmation s’ouvre aussi aux enfants, à travers notamment la lecture.

Le MASA, plus grand marché africain des arts et des spectacles vivants

Créé en 1990 sur initiative des chefs d’État de la Francophonie, le MASA a pour ambition de renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants, et de faire la promotion des productions africaines sur le marché international. La première édition s’est tenue en 1993. Le MASA est censé se tenir tous les deux ans à Abidjan, mais a du sauter quelques éditions à cause de la crise ivoirienne. C’est le plus grand marché africain des arts et des spectacles vivants. L’entrée est gratuite.

