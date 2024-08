Les liens entre la Russie et l’Afrique : un renouveau historique

La Russie et l’Afrique entretiennent des relations qui s’inscrivent dans la longue durée, mais qui connaissent un regain d’intérêt ces dernières années. Après une période de retrait consécutive à la chute de l’Union soviétique, Moscou cherche à renforcer sa présence sur le continent africain.

Les motivations de cette nouvelle dynamique sont multiples. D’abord, la Russie souhaite diversifier ses partenaires économiques, tout en cherchant à contrer l’influence occidentale. Ensuite, le continent africain représente un marché en pleine expansion, avec d’importantes ressources naturelles. Enfin, la Russie voit en l’Afrique un terrain propice à la promotion de ses valeurs et de son modèle de développement.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique se développent progressivement. Moscou propose notamment des technologies de communication, de l’énergie ou encore des denrées alimentaires aux pays africains. Ces accords commerciaux sont souvent accompagnés d’investissements dans des infrastructures, tels que des centrales électriques ou des routes.

La dimension militaire et sécuritaire est également un aspect important de la relation entre la Russie et l’Afrique. La société militaire privée Wagner, liée au Kremlin, est active dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique et au Mali. Ces mercenaires russes fournissent une assistance militaire aux gouvernements en place, en échange de concessions économiques.

Cependant, cette présence russe en Afrique suscite des interrogations. Les ONG dénoncent les violations des droits de l’homme commises par les forces russes et leurs alliés locaux. De plus, certains analystes s’inquiètent de l’impact de cette nouvelle donne géopolitique sur la stabilité de la région.

