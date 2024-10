Rentrée des classes au Cameroun : un geste fort pour l’inclusion des élèves handicapés

À Yaoundé, le 23 septembre 2024, l’association Promhandicam, dédiée à la scolarisation et à la réhabilitation des personnes en situation de handicap, a reçu un soutien crucial de la fondation de l’homme d’affaires et philanthrope Eran Moas, ASAF Cameroun. Cet événement, qui s’est déroulé au siège de l’association dans le quartier Mimboman 2, a vu la remise de bourses scolaires et de matériel didactique d’une valeur de plus de 25 millions de FCFA, destinés à des élèves handicapés et démunis. La fondation ASAF Cameroun, a ainsi marqué une étape importante dans son engagement en faveur de l’inclusion scolaire.

À travers cette initiative, la fondation ASAF Cameroun a apporté un soutien direct à l’école inclusive et au centre spécialisé Promhandicam , qui accompagne des enfants souffrant de handicaps divers : malvoyance, troubles auditifs, autisme, et bien d’autres.

Un soutien concret à l’éducation des enfants handicapés

Les bourses, les fournitures scolaires – sacs à dos, gourdes, jeux éducatifs – et le matériel spécialisé remis lors de cette cérémonie témoignent d’une volonté de faciliter l’accès à l’éducation pour des enfants en grande difficulté. Pour Kimberley Ntsimi, représentante du fondateur, l’objectif est clair : « Nous voulons non seulement atténuer l’impact du handicap, mais aussi surmonter les contraintes sociales qui empêchent ces enfants d’avoir une éducation digne ». Cette approche inclusive vise à lever les obstacles éducatifs et sociaux auxquels sont confrontés les élèves de Promhandicam.

Paul Bernard Noah, directeur général de l’association, n’a pas caché sa reconnaissance : « Ce don d’une valeur de plus de 25 millions de FCFA, pour l’achat de matériel didactique et la mise à disposition de 50 bourses scolaires, montre que l’ASAF Cameroun est un partenaire humanitaire digne de ce nom. C’est un geste qui appelle à être renouvelé. »

Les élèves handicapés, présents à cette cérémonie, ont également été invités à transformer leur situation en atout pour réussir leur parcours scolaire. Emmanuel Ndong, adjoint au Sous-préfet de Yaoundé 4, a encouragé ces jeunes à persévérer et à se tenir à l’écart des fléaux qui touchent la jeunesse camerounaise, en particulier en utilisant de manière responsable les nouvelles technologies.

Une initiative saluée pour ses impacts durables

L’association Promhandicam, créée en 1975, est reconnue pour son travail en faveur de la réhabilitation et de l’insertion des personnes handicapées au Cameroun. À travers des infrastructures adaptées et des programmes spécialisés, elle aide des milliers d’enfants à surmonter les obstacles liés à leur handicap et à s’intégrer dans la société. Le partenariat avec ASAF Cameroun, qui se renforce avec ce nouveau geste, est vu comme une avancée importante pour améliorer les conditions de vie des enfants handicapés dans le pays.

En plus de soutenir les élèves, la fondation ASAF Cameroun contribue également à l’amélioration des infrastructures éducatives de Promhandicam. Une partie de la somme investie servira à équiper les salles de classe et à fournir du matériel adapté aux besoins spécifiques des élèves. Par ailleurs, une récompense a été attribuée au meilleur enseignant et au meilleur employé de l’année 2023-2024, une manière d’encourager le dévouement des équipes pédagogiques de l’association.

Un partenariat pour l’avenir

Cette cérémonie marque une étape supplémentaire dans la coopération entre Promhandicam et la fondation ASAF Cameroun. L’engagement pris par Eran Moas et son équipe s’inscrit dans une démarche de long terme, visant à offrir une éducation de qualité aux enfants handicapés. Dans un pays où l’accès à l’éducation reste un défi pour de nombreuses familles, cette initiative apparaît comme un modèle à suivre, alliant inclusion sociale et soutien concret à ceux qui en ont le plus besoin.

Alors que la rentrée des classes s’annonce pour des milliers d’enfants au Cameroun, les élèves de Promhandicam peuvent aborder cette nouvelle année scolaire avec optimisme, grâce à ce geste généreux et porteur d’espoir.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires