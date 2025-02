Domou Sénégal : Une association au cœur de l’action sociale et humanitaire

L’association Domou Sénégal, engagée dans l’amélioration des conditions de vie au Sénégal, vient de marquer un tournant majeur avec ses récentes actions en faveur de la santé et de l’éducation. Forte de son engagement humanitaire, elle a récemment organisé un événement de don de sang le 5 février, qui s’est révélé être un succès historique, établissant un record national avec plus de 875 poches collectées. Cette mobilisation massive témoigne non seulement de l’importance de l’engagement citoyen mais aussi de l’impact concret des actions de l’association sur le terrain.

Un record national pour le don de sang

Le don de sang est une urgence vitale au Sénégal, où les banques de sang peinent souvent à répondre aux besoins des patients, notamment dans les hôpitaux publics. Face à cette situation critique, Domou Sénégal a pris l’initiative d’organiser un grand événement de collecte, mobilisant des centaines de volontaires à travers le pays.

L’objectif initial a non seulement été atteint, mais largement dépassé avec plus de 875 poches collectées, établissant ainsi un record national en matière de don de sang. Ce succès reflète l’énorme solidarité et la mobilisation citoyenne pour répondre aux besoins urgents du système de santé sénégalais. Grâce à cette action, des milliers de vies pourront être sauvées, et l’association espère inspirer d’autres initiatives similaires à travers le pays.

Un engagement fort pour l’éducation avec “Back to School”

En parallèle de son action dans le domaine de la santé, Domou Sénégal poursuit son engagement en faveur de l’éducation, un des trois piliers majeurs de l’association, aux côtés de la santé & le social, et du sport. À travers son programme “Back to School”, elle met en place des projets de rénovation d’écoles et de soutien éducatif pour offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux enfants.

Pour cette année, l’association a choisi l’école élémentaire Tafsir Ndiaga Gueye, située à Yoff, comme bénéficiaire de son programme. Ce projet vise à rénover les infrastructures scolaires, fournir du matériel pédagogique et offrir un accompagnement éducatif aux élèves. L’objectif est de garantir à chaque enfant un environnement propice à l’apprentissage et à la réussite scolaire.

Un modèle d’engagement citoyen et social

Depuis sa création, Domou Sénégal ne cesse d’œuvrer pour apporter des solutions concrètes aux défis sociaux, éducatifs et sanitaires du pays. En impliquant les citoyens, les entreprises et les institutions, l’association s’impose comme un acteur clé du développement communautaire au Sénégal.

Son approche, basée sur l’action de terrain et la mobilisation solidaire, lui permet de réaliser des initiatives à fort impact, comme en témoignent les réussites de son programme de don de sang et de rénovation scolaire.

Un appel à la mobilisation et à la solidarité

Face aux nombreux défis que rencontre le Sénégal, Domou Sénégal invite tous ceux qui le souhaitent à rejoindre son mouvement, que ce soit à travers des dons, du bénévolat ou simplement en relayant ses actions. Chaque geste compte pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Avec une dynamique toujours plus forte et des résultats concrets, Domou Sénégal s’impose comme un modèle de solidarité et d’engagement citoyen, prouvant que le changement est possible grâce à la mobilisation collective.

