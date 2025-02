Donald Trump suspend l’aide de l’USAID au Sénégal : Un séisme économique et social en perspective

Dans une décision aussi soudaine que déconcertante, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension immédiate de l’aide de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Sénégal. Cette mesure, aux implications potentiellement dévastatrices, menace de fragiliser des secteurs clés du développement sénégalais, mettant en péril des projets vitaux et des investissements significatifs.

Une aide substantielle désormais compromise

Depuis des décennies, l’USAID est un partenaire majeur du Sénégal, injectant des fonds considérables dans divers domaines essentiels. Rien qu’en 2023, l’agence a accordé 70 subventions d’un montant total de plus de 4,8 milliards de FCFA aux régions de Diourbel, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou . Ces financements ont soutenu une multitude de projets visant à améliorer les conditions de vie des populations locales.

Parmi les initiatives emblématiques récemment financées par l’USAID, on peut citer :

• Projet “Dooleel Mbay” : Lancé en 2022, ce projet vise à renforcer la coopération agricole entre les États-Unis et le Sénégal, avec pour objectif de réduire la pauvreté en milieu rural en améliorant la productivité agricole .

• Accès aux solutions photovoltaïques : En 2023, l’USAID a débloqué environ 1,1 million de dollars pour élargir l’accès à des solutions photovoltaïques, contribuant ainsi à l’électrification des zones rurales et à la promotion des énergies renouvelables .

• Renforcement du système sanitaire : Un accord signé en 2023 a octroyé 31 millions de dollars pour renforcer le système de santé sénégalais, notamment en améliorant les infrastructures et les services de santé de base .

Ces exemples illustrent l’ampleur de l’engagement de l’USAID au Sénégal et la diversité des secteurs bénéficiaires de cette aide.

Des secteurs vitaux en péril

La suspension de l’aide de l’USAID risque d’avoir des répercussions dramatiques sur plusieurs secteurs cruciaux :

Santé

Le financement de programmes de santé publique, tels que les campagnes de vaccination, la lutte contre le paludisme et le VIH/SIDA, pourrait être interrompu, compromettant les progrès réalisés ces dernières années.

Agriculture

Les initiatives visant à améliorer la productivité agricole et à assurer la sécurité alimentaire, comme le projet “Dooleel Mbay”, sont désormais menacées, ce qui pourrait aggraver l’insécurité alimentaire dans les zones rurales.

Énergie

Les efforts pour élargir l’accès aux énergies renouvelables, notamment les solutions photovoltaïques en milieu rural, pourraient être freinés, ralentissant ainsi le développement durable du pays.

Éducation et emploi

Les programmes de formation professionnelle et de soutien à l’éducation risquent de subir des coupes budgétaires, limitant les opportunités pour les jeunes et augmentant le taux de chômage.

Un appel à la résilience et à la diversification des partenariats

Face à cette situation critique, il est impératif pour le Sénégal de renforcer sa résilience en diversifiant ses partenariats internationaux. Le pays pourrait se tourner vers d’autres bailleurs de fonds, tels que l’Union européenne, la Chine ou les institutions financières africaines, pour compenser la perte de l’aide américaine.

Parallèlement, une gestion optimale des ressources nationales, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, pourrait offrir des alternatives viables pour financer les projets de développement.

La suspension de l’aide de l’USAID par l’administration Trump constitue un défi majeur pour le Sénégal. Toutefois, en adoptant une approche proactive et en explorant de nouvelles avenues de coopération, le pays peut surmonter cette épreuve et poursuivre sa marche vers le développement durable et inclusif.

