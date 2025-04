Côte d’Ivoire : tensions politiques à l’approche des élections législatives, l’incertitude règne

À quelques semaines des élections législatives prévues pour mai 2025, la Côte d’Ivoire est plongée dans une période d’instabilité politique marquée par des tensions croissantes. Entre les controverses entourant la réforme électorale et les préoccupations concernant la transparence du processus, le pays fait face à des défis cruciaux pour son avenir démocratique.

Depuis la réélection controversée du président Alassane Ouattara en octobre 2020, la question de la réforme électorale est au cœur du débat politique en Côte d’Ivoire. La nouvelle loi électorale adoptée en septembre 2024 a suscité une vive opposition de l’opposition et de la société civile, qui la considèrent comme un moyen de restreindre la participation politique et de consolider le pouvoir en place.

À l’approche des législatives, l’opposition ivoirienne peine à présenter un front uni. Les principaux partis d’opposition, tels que le PDCI-RDA et le FPI, ont du mal à surmonter leurs divergences internes pour former une coalition efficace contre le RHDP au pouvoir. Cette fragmentation affaiblit la capacité de l’opposition à mobiliser un soutien significatif et à présenter une alternative crédible aux électeurs.

Les mois précédant les élections ont été marqués par une intensification des tensions politiques et sociales en Côte d’Ivoire. Des manifestations ont éclaté à Abidjan et dans d’autres grandes villes, souvent réprimées par les forces de sécurité. Les arrestations d’opposants politiques et de militants des droits de l’homme se sont multipliées, alimentant les craintes d’une répression accrue à l’approche du scrutin.

La Commission électorale indépendante (CEI), chargée d’organiser les élections, est au cœur des préoccupations quant à la transparence du processus électoral. Les critiques dénoncent son manque d’indépendance et son alignement présumé sur le pouvoir en place, ce qui soulève des doutes sur sa capacité à assurer des élections libres et équitables.

La communauté internationale, y compris l’Union africaine et la CEDEAO, suit de près l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire. Les organisations régionales et internationales ont exprimé leurs inquiétudes quant au climat politique tendu et ont appelé au respect des normes démocratiques et des droits de l’homme avant, pendant et après les élections. Les pressions extérieures pour une élection transparente pourraient jouer un rôle crucial dans la stabilité post-électorale du pays.

À l’approche des élections législatives de mai 2025, la Côte d’Ivoire se trouve à un moment critique de son histoire politique. L’issue du scrutin aura des implications majeures pour l’avenir démocratique du pays, influençant non seulement sa stabilité intérieure mais aussi sa réputation sur la scène internationale. La capacité des acteurs politiques à œuvrer ensemble pour des élections transparentes et inclusives sera déterminante pour l’avenir de la démocratie en Côte d’Ivoire.

