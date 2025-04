Afrique : le péril imminent d’une crise énergétique incontrôlée

Le continent africain est au bord d’une catastrophe énergétique sans précédent, un péril imminent qui pourrait précipiter des millions de personnes dans l’obscurité et paralyser définitivement une économie déjà fragile. Les récentes coupures massives d’électricité au Nigeria, en Afrique du Sud, et au Sénégal illustrent clairement que le modèle énergétique actuel est à bout de souffle. Pendant ce temps, les dirigeants semblent incapables de réagir, obsédés par des discours rassurants et dépourvus de solutions réelles.

L’Afrique subsaharienne reste l’une des régions les plus touchées par le manque d’accès à l’électricité, avec près de 600 millions de personnes vivant encore dans l’obscurité totale ou subissant des interruptions quotidiennes interminables. L’impact économique est dramatique : usines à l’arrêt, pertes colossales pour les PME, et augmentation dramatique du chômage qui nourrit les crises sociales.

Le Nigeria, première puissance économique africaine, enregistre chaque année des pertes estimées à plus de 29 milliards de dollars en raison de la faiblesse du réseau électrique national. Au Sénégal, l’ambition de devenir un pôle économique régional est sévèrement freinée par des coupures répétées qui sapent la compétitivité industrielle du pays.

Pire encore, cette crise énergétique nourrit indirectement l’insécurisation croissante en poussant des milliers de jeunes, désespérés et sans emplois, dans les bras des groupes extrémistes qui prolifèrent dans la région du Sahel. En Afrique du Sud, la situation est devenue si critique que des régions entières sombrent dans des black-outs prolongés, entraînant une recrudescence inquiétante de la criminalité et des violences urbaines.

Malgré ces réalités alarmantes, la plupart des gouvernements africains continuent de se reposer sur des solutions dépassées, comme des centrales thermiques vétustes, dépendantes d’énergies fossiles coûteuses et polluantes. Le continent peine à diversifier ses sources énergétiques et souffre d’un retard scandaleux dans le développement des énergies renouvelables, pourtant abondantes.

Le silence complice de la communauté internationale, qui peine à respecter ses engagements en matière de financement climatique et de développement des énergies propres en Afrique, ne fait qu’aggraver une situation déjà explosive. L’heure n’est plus aux discours rassurants, mais à une mobilisation d’urgence, sous peine de voir l’Afrique sombrer dans un chaos énergétique aux conséquences humaines et économiques catastrophiques.

