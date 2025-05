Le prochain pape sera-t-il africain ?

Représentant près de 20% des catholiques de la planète, l’Afrique s’affirme comme le principal moteur du catholicisme dans le monde. L’hypothèse qu’un cardinal du continent se hisse à la tête de l’Eglise paraît de plus en plus crédible.

L’Afrique, le moteur émergent de l’Eglise catholique

Trois noms se distinguent parmi les prétendants africains au trône de St Pierre. Tout d’abord, Dieudonné Nzapalainga, cardinal de Bangui, particulièrement soucieux du maintien de la paix dans le monde et se qualifiant lui-même de “casque bleu du Christ”. Ensuite, Fridolin Ambongo Besungu, cardinal de Kinshasa, qui s’est fait connaître en fustigeant les chefs d’Etat africains qu’il dit “obsédés par leurs propres intérêts”. Quant au troisième, le cardinal Robert Sarah, originaire de Guinée, bénéficie du respect des catholiques les plus conservateurs pour ses positions fermes sur les dogmes et tranchés sur la question des traditions de l’Eglise.

Plusieurs journaux catholiques, en particulier le Djély et La Croix saluent “le parcours spirituel et l’humilité remarquable” de ce dernier candidat. Prisé par les mouvances traditionalistes, notamment en Europe, il a marqué le précédent pontificat par ses critiques virulentes des positions progressistes du Pape François.

Un symbole pour toute l’Afrique

Avoir un pape africain ne serait pas une première dans l’Histoire de l’Eglise catholique. Il y en a déjà eu trois, le dernier ayant vécu il y a 1500 ans sous le nom de Gélase Ier. Selon le père nigérian Stan Chu Ilo, il est important que le Clergé reflète la communauté des fidèles. Il avoue ressentir beaucoup d’enthousiasme quant à cette éventualité et confie “Je pense que ce serait formidable d’avoir un pape africain”.

La proportion de votants issus de l’Afrique subsaharienne a augmenté sous l’impulsion du pape François, passant de 9% à 12%. Plusieurs cardinaux africains se sont approchés des instances à haute responsabilité depuis l’élection du pape Benoît XVI. Pour autant, aucun cardinal africain ne possède véritablement de poste stratégique au sein du Vatican, “ce qui pose problème” estime le père Chu Ilu.

Les dynamiques récentes de l’Église donnent tout de même des raisons d’espérer que davantage de clercs africains soient choisis pour exercer de hautes fonctions. “La façon dont le continent africain et l’Eglise catholique en sont arrivés là surprend encore beaucoup d’entre nous” rassure le père Chu Ilo.

Accorde-t-on trop d’importance à l’origine du pape ?

Plusieurs catholiques africains se disent indifférents à l’égard de l’origine du prochain pape. Certains affirment même que trop d’importance est accordée à cette question. Selon eux, ce débat est très secondaire et il vaudrait mieux recentrer la réflexion sur les mutations profondes de l’Eglise et les challenges d’évangélisation du monde à venir.

Le père Paulinus Ikechukwu, professeur à l’université Notre-Dame au Nigéria, estime que le prochain pape devra apporter des réponses aux problèmes de tous, peu importe son continent de naissance. Il ajoute qu’en tant que pape “vous n’avez qu’une seule préoccupation : construire le corps du Christ, où que soient les gens”.

