Cameroun : Un poseur de bombe se fait exploser en actionnant son engin

L’explosion est survenue dimanche 31 janvier au domicile de la victime à Douala, la métropole économique du pays.

Un individu a été tué et un autre blessé dans l’explosion d’une bombe artisanale dimanche 31 janvier à Douala, la métropole économique du Cameroun. L’explosion a eu lieu au domicile des suspects. «Tout porte à croire que la déflagration est survenue pendant que les deux individus manipulaient l’engin explosif improvisé (EEI)», selon des sources sécuritaires.

Du matériel servant à la fabrication des engins explosifs a été prélevé sur le lieu de l’incident. Les deux hommes sont présentés comme des membres du mouvement séparatiste qui revendique l’indépendance des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Ces deux régions sont en proie à la crise depuis fin 2016. Cette crise a déjà fait plus de 3000 morts et plus de 700.000 déplacés, selon les ONG et organisations de défense des droits de l’Homme. Cet incident intervient dans un contexte sécuritaire tendu marqué par des explosions d’EEI dans diverses villes du pays dont Yaoundé, la capitale.

En novembre dernier, deux individus ont été grièvement blessés en actionnant une bombe artisanale à Douala. Le 26 août, les douaniers camerounais ont intercepté un convoi de 207 EEI dans le Nord du pays. Les séparatistes anglophones ont menacé plus d’une fois de mener des actions d’éclat dans les grandes métropoles du pays. Face à la menace, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les principales villes du pays.

