Cameroun : Une autre école attaquée en zone anglophone

Des hommes armés ont fait irruption mercredi dans un collège, ont flagellé élèves et enseignants avant d’incendier une partie des locaux.

Nouveau regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, en proie depuis quatre ans. Mercredi 4 novembre, des hommes armés notamment de machettes ont fait irruption au «Kulu Memorial College» à Limbe, ville de la région du Sud-Ouest. Ils ont déshabillé les élèves et les enseignants, les ont flagellés et ont mis le feu dans l’établissement scolaire. Les images de cette attaque ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l’émoi.

«Le gouvernement condamne une fois de plus avec fermeté tous ces actes odieux et lâches, commis contre de jeunes apprenants et leurs formateurs dans le but de dissuader les parents d’envoyer leurs enfants à l’école et de créer la psychose au sein de la communauté éducative», a déclaré le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué publié mercredi dans la soirée.

C’est la troisième attaque en l’espace de 24h dans la zone anglophone, où armée et combattants sécessionnistes s’affrontent. Le gouvernement attribue ces attaques aux sécessionnistes qui militent pour l’indépendance des régions anglophones. Depuis le déclenchement de cette crise fin 2016, le secteur de l’éducation est régulièrement la cible des attaques des sécessionnistes qui s’opposent à l’ouverture des écoles. Plusieurs élèves et enseignants ont déjà été tués, et d’autres libérés contre rançons.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires