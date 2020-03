Canada : L’épouse du Premier ministre contaminée par le coronavirus

Sophie Grégoire Trudeau a été testée positive au COVID-19 à son retour d’un voyage à Londres, en Angleterre.

Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du Premier ministre du Canada Justin Trudeau, a été testée positive au coronavirus (COVID-19) à son retour d’un voyage à Londres, en Angleterre. «Elle restera isolée pour le moment. Elle se sent bien, prend toutes les précautions recommandées et ses symptômes restent légers», indique un communiqué du bureau du Premier ministre. Mme Trudeau e veut également rassurante quant à son état de santé.

«Bien que je ressente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sur pieds sous peu. Je me retrouve en quarantaine, mais rien de ma condition ne se compare au sort d’autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement», a-t-elle déclaré, dans un message personnel aux Canadien

Son époux est en bonne santé et ne présente aucun symptôme, poursuit le document qui précise cependant que le Premier ministre restera isolé pendant 14 jours. Toutefois, Justin Trudeau ne subira pas de test «à ce stade» et «continuera d’assumer pleinement ses fonctions», indique son cabinet. Le Canada compte plus de 150 cas de COVID-19.

