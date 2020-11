CEEAC : Le président Sassou N’Guesso prend le flambeau de la CEEAC

Au terne de la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté a passé le flambeau au Congolais Denis Sassou N’Guesso.

Cinq chefs d’État de la région ont foulé le sol de Libreville, à savoir : Idriss Déby Itno du Tchad, Denis Sassou N’Guesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archanges Touadera de la République centrafricaine (RCA), Evariste Ndayishimiye du Burundi, et João Manuel Lourenço d’Angola qui ont répondu à l’invitation du président Ali Bongo.

Parmi les points au cours de ces travaux, on a note les contributions statutaires des Etats membres, au plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 et au plan d’action prioritaire 2021 de la Communauté, à la rationalisation des Communautés économiques régionales en Afrique centrale, le Règlement intérieur du Comité des représentants permanents (Corep), à la situation politique en RCA, et aussi la passation de charges à la tête de cette organisation.

«Nous avons, ensemble, fait aboutir la réforme de cette institution conformément au mandat que vous m’aviez confié. Une réforme profonde qui s’ancre dans les aspirations profondes de notre jeunesse. Car, c’est pour elle que nous devons bâtir une conscience et une citoyenneté communautaires», a fait savoir le président gabonais à l’ouverture des assises.

En effet, depuis N’Djamena, en 2015, les chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC avaient décidé de réformer cette organisation communautaire. La mission a été confiée au chef de l’Etat gabonais, qui a réussi ce challenge qualifié d’«historique». Du Secrétariat général, l’on est désormais passé à la Commission qui s’occupe de l’administration de cette institution régionale.

«Au moment où je passe le flambeau à mon frère, le président Denis Sassou N’Guesso, je suis ravis de vous annoncer que 10 des 11 États de notre communauté ont déjà ratifié le Traité révisé» a déclaré Ali Bongo, indiquant que la ratification par le onzième pays est déjà bien avancée.

Depuis septembre dernier, les membres de la Commission, «issus de la vision forte, commune et moderne de la CEEAC» dont le président Ali Bongo a reçu le serment, sont déjà à l’ouvrage pour répondre aux défis de l’intégration régionale, du renforcement de l’économie et de la libre circulation des biens et des personnes.

Au terme de cette session, le président Sassou N’Guesso a reçu le flambeau de la CEEAC. Il poursuivra, en tant que président en exercice, la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de cette organisation, à la suite du président Ali Bongo.

