Cinéma : Disney débarque à Nollywood

Le géant américain a signé un accord avec la société nigériane FilmOne pour la distribution des films Disney en Afrique de l’Ouest anglophone.

Disney débarque à Nollywood. Selon la chaîne d’information américaine CNN, la société nigériane FilmOne vient d’obtenir l’exclusivité de distribution des films Disney en Afrique de l’Ouest anglophone, grâce à un accord avec le géant du divertissement américain. L’accord conclu ce mois de septembre fait de cette société nigériane, le seul distributeur de films Disney au Nigeria, au Ghana et au Liberia.

«C’est un fait marquant de notre carrière, que nous puissions obtenir le plus grand studio de cinéma du monde comme partenaire», a déclaré à CNN Moses Babatope, réalisateur chez FilmOne. Cet accord permettra une plus grande offre en termes de blockbusters et de mieux promouvoir la culture cinématographique en Afrique de l’Ouest anglophone. Ce mariage entre Hollywood et Nollywood pourrait également donner plus de visibilité à l’industrie cinématographique nigériane, voire africaine.

FilmOne a été à l’avant-garde de la culture cinématographique croissante du Nigeria et a construit des cinémas à travers le pays. La société a également distribué et produit des succès au box-office nigérians, tels que «The Wedding Party» et «New Money».

«Grâce à leur connaissance approfondie de la région et à leur expertise dans la diffusion de sorties en salles, nous sommes ravis d’accueillir FilmOne en tant que partenaire de distribution pour ce territoire», a déclaré Christine Service, directrice nationale de Disney Africa, dans un communiqué. L’accord couvre les titres de toutes les divisions des studios Disney, à savoir: Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Pictures et Blue Sky Pictures.

