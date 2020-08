Confusion autour de la gestion de la crise frontalière RDC et Zambie

Ce qui apparaissait hier comme une grande victoire diplomatique de la RDC se trouve contredit par un communiqué de la SADC publié le 27 juillet 2020 sur son site internet.

La Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) renseigne qu’elle a mandaté une équipe d’experts techniques des frontières pour clarifier la démarcation et l’identification des balises de référence clés le long de la frontière entre la RDC et la Zambie.

La SADC souligne également qu’un rapport détaillé serait par la suite soumis à son organe de coopération et précise qu’aucune déclaration publique n’a été faite par la mission de l’équipe d’experts techniques RDC-Zambie commise à cet effet.

Cependant dans le compte-rendu du Conseil des Ministres du 24 Juillet 2020 présenté par le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, le Gouvernement faisait état de la victoire de la RDC face à la Zambie.

La SADC a-t-elle tranché en faveur de la RDC en reconnaissant les localités de Kibanga et de Kalubamba comme étant des territoires congolais ? La Zambie avait-elle demandé une semaine pour entamer le retrait de ses troupes du territoire reconnu comme appartenant à la RDC.

La Sénatrice Francine MUYUMBA exprime des inquiétudes sur la diplomatie congolaise dans la gestion des différends frontaliers actuelles de la RDC avec ses voisins. Elle l’a fait savoir ce mercredi à la suite de la confusion qui s’observe autour de la gestion de la crise frontalière avec la Zambie pour laquelle deux pistes de solutions se manifestent aujourd’hui.

La Sénatrice invite les autorités congolaises à préciser l’origine de la décision rapportée à l’issue du Conseil des ministres tout en s’interrogeant si c’était un effet de manche de la diplomatie congolaise

Elle estime, par ailleurs, que les différends frontaliers entre la Rdc et ses nombreux voisins devraient faire l’objet d’une pression diplomatique efficiente. Les Congolais attendent de sa classe dirigeante des résultats et non des effets d’annonce, a-t-elle fait observer.

