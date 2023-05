Congo : vers l’essor des énergies renouvelables

La République du Congo a inauguré, le dimanche 23 avril, un centre de recherche sur les énergies renouvelables à Oyo. Ouverte à tous les chercheurs d’Afrique, cette infrastructure devrait permettre la conception de technologies innovantes pour le développement durable du continent.

Le Congo vient de se doter d’un Centre d’excellence de recherches sur les énergies renouvelables. L’inauguration de cette infrastructure a eu lieu le dimanche 23 avril 2023 à Oyo, commune située à 400 kilomètres au nord de la capitale Brazzaville. C’était en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a mis les unités en service, et de son homologue bissau-guinéen Umaru Cissoko Embalo, en visite de travail dans le pays.

Un projet d’un coût total de 24 millions d’euros

Le centre de recherche d’Oyo est le fruit d’une collaboration tripartite entre le gouvernement congolais, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la compagnie pétrolière italienne Eni. Les trois parties avaient contracté un accord pour sa construction le 31 décembre 2016. Lancés en 2018, les travaux ont duré cinq ans. Quant à leur coût, il s’élève à 24 millions d’euros, soit plus de 15,7 milliards de francs CFA. Le Congo a investi 6 millions d’euros et l’Union européenne 5 millions d’euros.

D’énormes potentialités en matière des ressources énergétiques

Le complexe d’Oyo s’étend sur une superficie de 10000m² et fait voisinage avec l’hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba. Selon le gouvernement congolais, sa création répond aux besoins de valoriser le gaz naturel, de concrétiser le mix énergétique et d’entrer véritablement dans la nouvelle ère des énergies renouvelables. Aujourd’hui encore, le Congo dépend essentiellement des énergies fossiles, alors qu’il a d’énormes potentialités en matière de d’énergies propres et illimitées. Rien que pour l’hydroélectricité, ses capacités s’élèvent à 22 000 mégawatts, mais à peine 3 % font l’objet d’une exploitation. Il y a aussi la biomasse, l’éolienne et le solaire.

Promouvoir l’accès à l’énergie durable à tous

Le centre d’Oyo orientera donc ses activités de recherche et de formation sur ces enjeux. Dans ce cadre, il s’intéressera au développement des ressources énergétiques renouvelables, à l’efficacité énergétique dans l’industrie et le bâtiment, à la gestion de l’eau et de l’énergie ou encore à la sécurité alimentaire. Selon le gouvernement congolais, le projet vise en priorité à garantir la souveraineté énergétique en offrant l’accès à l’énergie durable à tous.

Amélioration des conditions de vie de la population

Comme l’énergie constitue le moteur du développement économique et social, le centre de recherche d’Oyo mettra un point d’honneur à trouver des moyens pour accélérer l’industrialisation du Congo-Brazzaville. Ce qui permettra de générer des emplois et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population. Par ailleurs, le projet pourrait aider à l’essor du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique à travers des partages d’expérience de scientifiques venus de toute l’Afrique.

Articles similaires

Comments

commentaires