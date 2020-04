Coronavirus: Ali Bongo créé un fonds au profit des Gabonais démunis

Le président gabonais a annoncé la création d’un fonds personnel de 2,1 milliards de FCFA pour permettre aux plus démunis d’avoir accès aux soins de santé.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce vendredi la création d’un «fonds personnel» pour venir en aide aux Gabonais les plus démunis dans le contexte sanitaire actuel dû au coronavirus (COVID-19). «J’ai toujours promis d’être à vos côtés, et plus particulièrement aux côtés des plus fragiles d’entre vous. C’est pourquoi j’ai pris la décision de créer un fonds personnel d’un montant de 2,1 milliards de francs CFA», a déclaré le chef de l’Etat dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

Ce fonds n’aura qu’une seule mission : s’assurer que tous les Gabonais économiquement faibles puissent avoir accès à la santé sans se préoccuper de l’aspect financier, précise le président. «Ainsi, le fonds permettra de financer, pendant 6 mois, l’intégralité des tickets modérateurs des Gabonais économiquement faibles enregistrés à la CNAMGS (Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, Ndlr)», explique le chef de l’Etat.

Selon Ali Bongo, la solidarité devrait être le leitmotiv de chaque Gabonais en ce moment où le monde et le Gabon font face à une crise économique et sanitaire sans précédent du fait du COVID-19. «En ces temps difficiles, la solidarité et l’entraide profondément ancrées dans nos valeurs doivent être un mot d’ordre. Que ce soit moi, vous, nous tous ensemble, offrons notre soutien aux personnes les plus vulnérables», déclare le président. «Ce combat contre le virus ne saurait être gagné sans que nous unissions nos forces. Je sais pourvoir compter sur vous», conclut-il.

