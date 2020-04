Coronavirus: Ali Bongo rend hommage au personnel sanitaire féminin

Le président a salué ce vendredi, le courage et l’abnégation du personnel de santé féminin, en première ligne contre le COVID-19.

Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a rendu un vibrant hommage au personnel sanitaire féminin, à l’occasion de la Journée de la femme gabonaise célébrée ce 17 avril 2020. «Elles sont docteurs, infirmières, aides-soignantes… En première ligne dans la crise du COVID-19, nos femmes risquent chaque jour leur vie pour sauver les nôtres. Elles sont formidables de courage et d’abnégation», a déclaré le chef de l’Etat sur son compte Twitter.

«En cette année marquée par des circonstances exceptionnelles, célébrons avec encore plus d’entrain la Journée de la femme gabonaise et rendons un hommage appuyé à toutes celles, nombreuses, qui travaillent dans le secteur de la santé», écrit le président. Les femmes sont largement majoritaires parmi les personnels soignants, soit 70% selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elles font partie des populations qui risquent le plus d’être contaminées. Et pour cela, elles méritent d’être célébrées selon Ali Bongo, qui a décrété la Décennie de la femme gabonaise en 2015. «Elles font honneur au pays tout entier, et nous montrent, concrètement, au quotidien, ce que les mots solidarité et unité nationales signifient. Elles sont un modèle, un exemple à suivre, pour tous. Elles méritent, à tous égards, la reconnaissance de la nation», dit-il.

