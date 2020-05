Coronavirus : Assouplissement des mesures au Cameroun

Le Premier ministre a annoncé le 30 avril dernier, l’allègement des mesures de restriction afin de soulager les secteurs d’activités durement impactés par la COVID-19.

Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a annoncé le 30 avril dernier l’assouplissement des mesures de restriction prises pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le pays. Ce, pour soulager les secteurs d’activités durement impactés par la COVID-19. Ainsi, sur instructions du chef de l’Etat Paul Biya, il est décidé de l’ouverture au-delà de 18h, des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale.

Un autre secteur concerné est celui des transports. Le président a décidé de lever la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxis. Le port du masque reste cependant obligatoire et la surcharge interdite. Toujours dans le même secteur, il a été décidé de l’exonération de l’impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, ainsi que de la taxe à l’essieu au titre du deuxième trimestre. L’on note également l’exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pour le reste de l’exercice 2020.

Le gouvernement a par ailleurs pris des mesures fiscales pour les entreprises et les particuliers, comme l’octroi de moratoires et de différés de paiement aux entreprises directement affectées par la crise, la déductibilité totale pour la détermination de l’impôt sur les sociétés des dons et libéralités consentis par les entreprises pour la lutte contre la pandémie du COVID-19 et l’exonération au titre du deuxième trimestre de l’impôt libératoire et des taxes communales (droit de place sur les marchés, etc.) au profit des petits revendeurs de vivres.

Selon le gouvernement, cet assouplissement s’explique par le fait que les mesures restrictives pour barrer la voie au COVID1-19 ont «entraîné des distorsions économiques et sociales, dont les effets e font ressentir dans plusieurs secteurs d’activités». Le Cameroun est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus en Afrique subsaharienne, avec 277 cas positifs, dont 64 décès confirmés à la date du 2 mai 2020.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires