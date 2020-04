Coronavirus : Assouplissement du confinement au Gabon

Le gouvernement a décidé de passer au confinement partiel et géographique du grand Libreville, a annoncé le Premier ministre ce lundi.

«Sur recommandation des experts nationaux et internationaux, le gouvernement a décidé d’un confinement partiel et géographique du grand Libreville», a annoncé ce lundi le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale. Ainsi, les populations pourront circuler entre les communes de Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum et la cité balnéaire de la Pointe-Denis. Interdiction toutefois de circuler entre 18h00 et 6h00 du matin sur toute l’étendue du territoire national, ou entre le grand Libreville et l’intérieur du pays, «sauf autorisation préalable».

Cet assouplissement est assorti au respect des mesures gouvernementales de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19). Notamment le port obligatoire du masque dans les espaces publics, les contrevenants s’exposant à une amende. Le Premier ministre a aussi annoncé un «retour progressif en activités» des administrations et entreprises, qui doivent cependant encourager le télétravail, réaménager les horaires de travail et installer un dispositif de contrôle sanitaire à l’entrée de leurs locaux.

Si l’ouverture des marchés et des commerces d’alimentation restent maintenue, les autres commerces et petites activités rouvriront progressivement, dans le respect des mesures barrières. Le Premier ministre reconnaît que la mise en œuvre du confinement total de 15 jours du grand Libreville «n’a pas été parfaite», mais qu’il a permis, selon les spécialistes, de limiter la propagation de la pandémie à l’intérieur du pays et de décélérer sa vitesse de propagation.

«Nous avons observé que cette thérapie a des effets secondaires et fait apparaître des nouveaux périls auxquels le gouvernement doit faire face : mécontentement localisé dans certains quartiers, montée en puissance d’une criminalité opportuniste et risque de déstabilisation sociale», a déclaré Julien Nkoghe Bekale. D’où ce déconfinement progressif. Le Gabon compte officiellement 211 cas d’infections au COVID-19, dont 43 guérisons et 3 décès.

