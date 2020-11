Coronavirus : Au moins 1000 personnes arrêtées au Kenya pour non-respect des restrictions

Ads

Ces personnes ont été interpellées par la police pour avoir bravé les mesures de confinement, alors que le pays fait face à une hausse des cas.

Selon la BBC, au moins 1.000 personnes ont été arrêtées au Kenya pour avoir bravé les mesures de confinement imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19). La police kenyane a rapporté que la plupart des personnes interpellées ont été retrouvées dans des bars et autres lieux de convivialité, après l’entrée du couvre-feu en vigueur depuis mars dans le pays pour endiguer la propagation du virus.

Des centaines de fêtards ont été arrêtés durant le weekend dans divers comtés pour n’avoir pas porté de masque et pour avoir été dans des bars et pubs après la limite prévue de 21h, selon la même source. D’après la police, toutes les personnes arrêtées comparaîtront devant le tribunal et encourent une amende pouvant atteindre 200 dollars (soit 110.000 francs CFA). Le 4 novembre dernier, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une extension du couvre-feu nocturne jusqu’au 3 janvier 2021, ainsi qu’une interdiction des rassemblements politiques au Kenya.

Ce, alors que le pays fait face à une hausse des contaminations. Le Kenya, qui avait connu en septembre une baisse du nombre d’infections à la Covid-19, a connu en octobre son mois le «plus tragique» selon son président, avec plus de 15.000 nouvelles infections et environ 300 morts. Soit presque le tiers des décès enregistrés depuis mars. Aujourd’hui, le pays compte officiellement 64.588 cas positifs confirmés, dont 43.095 personnes guéries et 1.154 décès.

