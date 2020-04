Coronavirus : De l’eau minérale pour des familles démunies au Gabon

Ads

La Société des Brasseries du Gabon a remis un conteneur d’eau minérale aux autorités pour soulager les familles durement touchées par les mesures de confinement.

La Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) a remis le 21 avril dernier, un conteneur d’eau minérale naturelle Andza au gouvernement gabonais pour sa contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«Plus de 32.000 bouteilles d’eau Andza permettront de soulager les familles les plus durement touchées par les mesures de confinement, notamment les Gabonais économiquement faibles et les personnes souffrantes, via la banque alimentaire créée à cet effet», indique la SOBRAGA dans un communiqué.

La Banque alimentaire a été mise sur pieds par les autorités pour subvenir aux besoins des familles les plus impactées par les mesures de confinement. Cette action de la SOBRAGA s’inscrit dans le sillage de l’élan de solidarité et d’entraide appelé par le président Ali Bongo Ondimba face au COVID-19. La SOBRAGA est l’une des entreprises citoyennes qui accompagnent le gouvernement gabonais dans sa lutte contre le coronavirus.

Le 23 mars dernier, elle a lancé la fabrication et le conditionnement d’une solution hydro-alcoolique qui sera mise à la disposition du gouvernement pour approvisionner les structures de santé. «La SOBRAGA continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour soutenir la riposte nationale au COVID-19 et soutenir les populations durant cette crise sanitaire majeure», affirme la société.

