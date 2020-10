Coronavirus : Des millions d’enfant reprennent le chemin des classes au Burkina Faso

Les écoles ont rouvert leurs portes jeudi 1er octobre, après plus de six mois de fermeture en raison de la Covid-19.

Cinq millions d’enfants ont repris le chemin de l’école jeudi 1er octobre au Burkina Faso, après six mois d’interruption due à l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Cette rentrée scolaire constitue un défi sécuritaire et sanitaire à relever, estime le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). L’UNICEF accompagne le gouvernement burkinabè dans sa riposte contre la Covid-19.

«Il faut que les écoles puissent être en mesure d’accueillir les enfants déplacés qui fuient les zones en proie aux violences armées. Il est impératif que les établissements assurent aussi des conditions sanitaires et d’hygiène conformes à la prévention de la propagation de la Covid-19», a déclaré James Mugaju, représentant adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso, dans un communiqué.

«Nous appuyons les autorités et déployons tous nos efforts et nos opérations pour que les élèves soient disposés à apprendre et à préparer leur avenir», a-t-il ajouté. Le 16 mars, le Burkina Faso a décidé de fermer les 20.000 écoles du pays pour limiter la propagation du virus. Avant la fermeture, plus de 2.500 écoles étaient déjà fermées à cause de l’insécurité et de la violence, affectant l’éducation de plus de 350.000 enfants.

L’UNICEF a mis à disposition 214.000 kits de fourniture scolaires, 5.000 lampes solaires pour les enfants les plus vulnérables, plus d’un million de savons aux écoles, mais aussi de quoi construire 122 nouvelles salles de classe et 2.550 tablettes avec des ressources préenregistrées pour les enseignants et encadrants. Ce, pour assurer une reprise des cours en toute sécurité.

De son côté, le ministère burkinabè s’est engagé à distribuer 12 millions de masques lavables et réutilisables à chaque élève, enseignant et personnel administratif scolaire. Cette rentrée scolaire intervient alors que le pays enregistre 2.056 cas confirmés de Covid-19, dont 1.336 personnes guéries et 58 décès.

