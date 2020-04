Coronavirus : Des millions d’enfants privés de vaccin contre la rougeole

Plus de 117 millions d’enfants risquent ne pas être vaccinés en raison de la pandémie, avertit l’Initiative contre la rougeole et la rubéole.

Plusieurs pays ont reporté les campagnes de vaccination contre la rougeole en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ce qui met en danger la vie de 117 millions d’enfants dans 37 pays qui risquent de ne pas être vaccinés contre cette maladie, alerte l’Initiative contre la rougeole et la rubéole dans une déclaration mardi. Ce, alors que ce «vaccin sauve des vies», avance cette coalition dont font notamment partie l’UNICEF et l’OMS.

«L’Initiative contre la rougeole et la rubéole souscrit au besoin de protéger les communautés et les agents de santé de la COVID-19 en suspendant les campagnes de vaccination de masse lorsque les risques de contamination sont élevés. Cependant, la suspension de ces campagnes ne doit pas impliquer que les enfants ne seront jamais vaccinés», recommandent ces organismes.

«Nous demandons aux dirigeants qui prennent la décision difficile de suspendre les activités de vaccination du fait de la propagation de la COVID-19 d’intensifier leurs efforts de suivi des enfants non vaccinés, de manière à ce que les populations les plus vulnérables puissent être vaccinées contre la rougeole dès la reprise des activités de vaccination», affirment-ils.

Ceux-ci disent être conscients des «pressions excessives» que les systèmes de santé et les agents de première ligne subissent en raison de la COVID-19 et continueront de subir une fois l’épidémie enrayée. «Mais la fourniture de l’ensemble des services de vaccination, dont la vaccination contre la rougeole, est essentielle pour empêcher les décès liés aux maladies à prévention vaccinale», soutiennent-ils.

Selon l’OMS, la vaccination contre la rougeole a évité 20,4 millions de décès entre 2000 et 2016, faisant de ce vaccin «le meilleur investissement dans la santé publique». En 2018, la rougeole a tué 140.000 personnes dans le monde, en majorité dans les pays d’Afrique subsaharienne, selon la même source. «Il est impératif de soutenir les efforts visant à protéger les services de vaccination essentiels dans le contexte actuel et à l’issue de la crise», recommande l’Initiative contre la rougeole et la rubéole.

