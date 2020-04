Coronavirus : Distribution de l’aide alimentaire au Gabon

Des bons d’achat et des kits de produits alimentaires seront distribués dès ce lundi aux personnes vulnérables pour faire face aux contraintes du confinement du Grand Libreville.

Le gouvernement gabonais a annoncé la distribution de l’aide alimentaire «urgente» dès ce lundi 13 avril 2020, en soutien aux personnes vulnérables impactées par la pandémie de coronavirus (Covid-19). Cette opération va durer six jours et cible 60.000 personnes, indique le ministère des Solidarités nationales. Cette distribution sera assurée par près de 300 équipes pluridisciplinaires dans les 4 communes du Grand Libreville (Akanda, Libreville, Owendo, Ntoum), selon la même source.

Celles-ci procéderont à l’identification et à la distribution des bons d’achat et des kits de produits alimentaires aux personnes les plus vulnérables ou en situation d’urgence pour faire face aux contraintes du confinement total, précise le ministère. Le gouvernement gabonais a pris une série de mesures en vue de freiner la propagation du COVID-19. Notamment l’isolement du Grand Libreville des autres villes du pays pendant 14 jours. Cette mesure est entrée en vigueur dimanche 12 avril 2020 à minuit.

«Pendant cette période, aucune circulation n’est autorisée ni au sein des arrondissements, ni à l’intérieur de cet espace territorial, à l’exception des services essentiels qui seront munis d’un laissez-passer», affirme le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha. «Les populations sont tenues de rester chez elles. Les seules sorties autorisées en dehors du cadre résidentiel doivent obéir aux besoins en alimentation, santé, approvisionnement en eau et pour les inhumations», poursuit-il.

Cette opération de distribution d’aide alimentaire s’inscrit dans le cadre de la Banque alimentaire créée par le président Ali Bongo Ondimba pour venir en aide aux populations les plus démunies, dans le contexte sanitaire actuel. Le Gabon compte officiellement 57 cas positifs au COVID-19, dont un décès et une guérison, selon un bilan communiqué le 12 avril 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus dans le pays.

