Coronavirus-Gabon : La CECA-GADIS invite les détenteurs de bons d’achats à privilégier les magasins de proximité

Cette entreprise recommande à ses clients de faire leurs courses dans les magasins proches de leurs domiciles, conformément aux mesures de distanciation sociale.

La Compagnie d’exploitations commerciales africaines-Gabonaise de distribution (CECA-GADIS) invite les détenteurs de bons d’achats à se présenter dans ses magasins de proximité CKDO et GABOPRIX pour leurs courses. Deux magasins particulièrement mobilisés pour cette opération de bons d’achats.

«Nous suggérons à nos clients de privilégier ces magasins de proximité qui sont souvent proches de leur domiciles respectifs», a recommandé son directeur général exécutif, Jean-Bernard Boumah, lors d’un point de presse fin avril à Libreville, la capitale. Cette recommandation vise notamment à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Ce, pour éviter les attroupements et les longues files d’attente. La CECA-GADIS est le partenaire de l’Etat gabonais dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aide alimentaire en faveur des populations fragilisées par la COVID-19. Elle a notamment été retenue pour la production des bons d’achats des produits alimentaires distribués aux personnels vulnérables, durement impactées par la COVID-19.

«Ce choix porté sur notre entreprise est d’abord une grande marque de confiance, mais aussi une grande responsabilité que nous nous attelons à assumer avec efficacité. (…) A ce jour, nous avons produit tous les bons d’achat commandés par le gouvernement, qui en assure la distribution», affirme le DG.

Selon M. Boumah, tout est fait dans le respect des mesures de lutte contre la COVID-19. A savoir : la désinfection quotidienne de tous les matériels et outils de travail ; la mise à disposition des solutions hydro-alcooliques à l’entrée et à la sortie de tous les magasins ; le port des masques et des gants, ainsi que le respect de la distanciation sociale qui s’applique autant aux clients qu’aux employés de l’entreprise. Ce dernier rassure quant à la disponibilité des stocks dans les différents magasins de proximité.

