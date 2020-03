Coronavirus : La Libye annonce son premier cas

Annonces

Les autorités sanitaires ont annoncé mardi soir un premier cas de contamination au COVID-19.

Les autorités libyennes ont annoncé mardi soir une «première contamination au coronavirus (COVID-19)». Aucune précision toutefois sur le patient ni sur la ville où ce cas a été détecté. Tout ce que l’on sait, c’est que le malade est âgé de 73 ans et est rentré depuis une semaine d’Arabie saoudite via la Tunisie, l’un de pays du Maghreb les plus touchés par la pandémie.

«Les mesures nécessaires ont été prises pour traiter» ce premier cas, affirme le ministre de la Santé du gouvernement d’union nationale, Ehmed Ben Omar. Les recherches sont en cours pour retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec le patient contaminé, ajoute-t-il.

Avant la détection de ce premier cas, la Libye avaient pris des mesures préventives pour éviter toute importation de la maladie. En l’occurrence, la fermeture des lieux publics et l’instauration d’un couvre-feu. Cette épidémie intervient dans un contexte d’instabilité sécuritaire et humanitaire en Libye.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires