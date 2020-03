Coronavirus : Le Burkina Faso enregistre un mort, le premier en Afrique subsaharienne

Annonces

Une patiente de 62 ans, diabétique et sous réanimation, est décédée dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Burkina Faso enregistre un mort lié au coronavirus (COVID-19). «Nous avons enregistré dans la nuit (de mardi à mercredi, Ndlr) le décès d’une patiente de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation», a déclaré, lors d’un point de presse ce jour, le Pr Martial Ouédraogo, coordonnateur de la réponse à l’épidémie de COVID-19 dans le pays.

Il s’agit du premier décès en Afrique subsaharienne. Au total, 27 cas d’infection au coronavirus – 15 femmes et 12 hommes – ont été notifiés au Burkina Faso. Un premier cas en dehors de Ouagadougou, la capitale, a été confirmé à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, précise le Pr Ouédraogo.

Samedi, le gouvernement burkinabé a pris un ensemble de mesures préventives pour freine la propagation de la maladie dans le pays. Entre autres, la fermeture de tous les établissements scolaires et la suspension jusqu’à fin avril des manifestations et rassemblements publics et privés.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires