Coronavirus: Le confinement prolongé jusqu’en mai en France

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi soir le prolongement des mesures de confinement jusqu’au 11 mai prochain.

Lors d’une allocution télévisée lundi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé le prolongement des mesures de confinement jusqu’au 11 mai prochain, en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). «Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et si la propagation du virus a continué de ralentir», a-t-il tempéré. Les écoles devraient rouvrir leurs portes à partir de cette date, tandis que les cours ne reprendront pas avant l’été dans l’enseignement supérieur, a déclaré le président français.

Le travail reprendra également, et des règles «seront établies pour maintenir la sécurité des travailleurs». En revanche, «les lieux de spectacles, comme les salles de concerts et les théâtres, resteront fermés», et les grands festivals «ne pourront se tenir jusqu’à mi-juillet prochain». Les personnes les plus vulnérables, «comme les plus âgées, celles qui souffrent d’un handicap sévère» devront rester confinées «même après le 11 mai».

«Je sais que c’est une contrainte forte, et nous allons travailler à rendre ce temps plus supportable», a déclaré le chef de l’Etat. Emmanuel Macron a aussi annoncé la généralisation du port du masque, mais celui-ci n’est pas obligatoire. Le 27 mars dernier, le Premier ministre Edouard Philippe indiquait que la période de confinement, instaurée le 17 mars, sera prolongée «jusqu’au 15 avril au moins». La décision du président est venue la rallonger de quatre semaines. Selon le dernier bilan communiqué lundi soir par le ministère de la Santé, la France enregistre 98.076 cas d’infections au COVID-19 et 14.967 décès.

