Coronavirus : Le Gabon appelle à nouveau au respect des mesures barrières

Rappel fait jeudi par les autorités, alors que le pays approche des 3.000 cas positifs.

Le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL), Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a à nouveau appelé jeudi au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Notamment le port du masque, obligatoire dans les lieux publics depuis le 15 avril dernier.

«Le masque doit être porté en couvrant bien le nez et la bouche. Il ne doit pas être porté sous le menton. Il ne s’agit pas d’une mode avec des options mais plutôt d’une stratégie de prévention pour éviter d’être contaminé», a-t-il déclaré. «Nous devons éviter de manipuler le masque avec les mains car, en cas d’infection, nous risquons de le contaminer et ainsi souiller les objets et les surfaces», a ajouté Dr Obiang Ndong.

Ce dernier invite également au lavage régulier des mains et à l’application de la distanciation physique, autres mesures préventives édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. Ce, dans un contexte de forte progression de la maladie dans le pays qui enregistre 2.955 cas positifs, dont 818 guéris et 21 décès à la date du 4 juin 2020.

Pour le porte-parole du COPIL, ce rappel est «important» car, il a été constaté que plusieurs personnes n’appliquent pas correctement lesdites mesures. «Un masque mal porté, des mains non régulièrement lavées et le non-respect des mesures de distanciation physique nous exposent à un risque permanent de contamination au COVID-19», alerte-il.

