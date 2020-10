Gabon : Des mesures d’accompagnement pour les tenanciers des débits de boisson

Les tenanciers des débits de boisson et des boîtes de nuit du Gabon vont bénéficier des mesures d’accompagnement liées aux loyers et moratoires-crédit de leurs entreprises.

Les débits de boisson et boîtes de nuit fermés devront pour cela attendre la mise en place prochaine de guichets devant les recenser.

Lors d’une conférence de presse, le gouvernement a indiqué que la mise en place imminente d’un guichet spécial dont la mission serait de recenser les personnes exerçant dans ce secteur et de collecter les données relatives à chacune de leurs structures.

« Dans un premier temps, un guichet va être ouvert au niveau de la Direction Générale des PME à awendjé et à l’intérieur du pays, dans les services provinciaux du commerce pour collecter et recenser toutes les personnes qui exercent cette activité« , a déclaré le Ministre du commerce, des petites et moyennes entreprises et de l’industrie, Hugues MBADINGA MADIYA.

Et d’ajouter que ces guichets vont recueillir les pièces justificatives nécessaires liées à chaque opérateur de ce secteur. Les autorités compétentes mettront en branle les mesures d’accompagnement à l’identique de celles de suspension des loyers et de moratoires crédit des entreprises, adoptées en avril de l’année courante dans le cadre de la première phase d’allègement des mesures restrictives consécutives à la pandémie de la Covid-19.

LIRE aussi: Coronavirus : Le Gabon appelle à nouveau au respect des mesures barrières

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires