Coronavirus : Le Gabon enregistre son premier décès

Un patient de 50 ans est décédé vendredi des suites des complications de son diabète et d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, annoncent les autorités sanitaires.

Le Gabon a annoncé son premier décès lié au coronavirus (COVID-19) ce vendredi 20 mars 2020. Il s’agit d’un Gabonais de 50 ans, arrivé de France le 15 mars dernier. Il «est décédé à 08h05 (07h05, GMT) des suites des complications de son diabète et d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë», a déclaré le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, secrétaire général du ministère de la Santé et porte-parole du comité de pilotage de lutte contre le COVID-19.

Le patient est décédé dans un hôpital militaire où sont pris en charge les cas connus ou suspects de COVID-19. Il ne présentait aucun symptôme à son arrivée, selon le Dr Ndong. Plus tard, ressentant les premiers effets de la maladie, il s’est rendu dans une polyclinique sans informer le corps médical de son séjour en France, l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie.

«Le personnel hospitalier lui a dispensé des soins. Malheureusement, par déficit d’informations, ce compatriote a quitté El Rapha (nom de la clinique, Ndlr)», a précisé le secrétaire général du ministère de la Santé. Toutes les personnes présentes lors de l’arrivée de ce patient dans ladite polyclinique sont désormais en quarantaine afin de limiter la propagation du virus et, sa transmission à d’autres individus, a-t-il ajouté.

Le patient décès fait partie des cas de COVID-19 actuellement confirmés au Gabon. Il s’agit d’un premier décès en Afrique centrale, et le second en Afrique subsaharienne. Il y a quelques jours, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour contrer la propagation du virus. Mercredi, le président Ali Bongo Ondimba a appel ses compatriotes à l’unité et au respect des gestes barrière contre le nouveau coronavirus.

