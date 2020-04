Coronavirus : Le Gabon prend des mesures coercitives pour faire respecter le confinement

Annonces

Le gouvernement a instruit les forces de l’ordre à procéder notamment à l’interpellation des personnes qui violent les mesures de lutte édictées contre le COVID-19.

Le Gabon a instruit ses forces de l’ordre «à demeurer fermes dans l’application stricte des mesures gouvernementales» de lutte contre le coronavirus (COVID-19). Celles-ci sont ainsi autorisées à recourir, «au besoin», aux mesures de coercition prévues par la législation en vigueur.

En l’occurrence, «l’interpellation immédiate» des contrevenants et la «saisie systématique» du matériel servant à la continuité de l’exploitation concernée, indique le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, dans un communiqué ce mercredi. Le gouvernement gabonais a pris une série de mesures pour endiguer la propagation du virus dans le pays.

Notamment la fermeture des écoles et lieux publics, l’instauration d’un couvre-feu entre 19h30 et 6h du matin et l’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Mais celles-ci ne sont pas respecter par les populations qui ont transformé leurs maisons en débits de boisson, circulent pendant les heures prohibées ou bafouent les mesures de distanciation sociale dans les marchés, déplore le ministre.

«Ces comportements de déni fragilisent les efforts du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19», dit-il. La décision de recourir aux mesures coercitives vise donc à protéger la santé et l’avenir des populations. Ce, dans un contexte de «progression inquiétante» de COVID-19 au Gabon, selon les autorités. Le pays compte officiellement 33 cas d’infections, pour un décès et une guérison à la date du 7 avril 2020.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires