Coronavirus : Les autorités gabonaises appellent à un changement de comportement

Face à l’évolution de la maladie dans le pays, les pouvoirs publics prescrivent le respect strict des mesures barrières pour briser la chaîne de transmission du virus.

Face à la rapide progression du coronavirus (COVID-19) au Gabon, les autorités appellent à un «changement de comportement» des populations. «La phase communautaire est la période la plus redoutable d’une épidémie. C’est au cours de celle-ci que le virus circule activement entre les personnes dans les familles, les maisons, les administrations, les lieux publics, les transports, les commerces, etc. Pour freiner la vitesse de propagation du virus, le changement de nos comportements, de nos habitudes devient plus que primordial», a déclaré samedi le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL).

En effet, depuis l’annonce des mesures d’assouplissement, l’on note un certain relâchement dans l’observation des mesures barrières édictées par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus. Des comportements qui constituent une entrave dans la lutte contre la COVID-19, avec le risque de généralisation de l’épidémie dans le pays.

Aussi, les autorités appellent-elles les populations au respect desdites mesures, notamment le port systématique du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Mais aussi à faire le test du dépistage, car connaître précocement son statut en faisant est essentiel pour briser la chaîne de transmission et permet une prise en charge rapide en cas de positivité.

«Ce n’est qu’en adoptant ce nouveau mode de vie que nous arriverons à arrêter la pandémie du COVID-19 dans notre pays», affirme Dr Obiang Ndong. Le Gabon a enregistré 41 nouveaux cas positifs au COVID-19 le 9 mai, ce qui porte à 661, le nombre total de personnes contaminées dans le pays, dont 110 guéris et 8 décès.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires