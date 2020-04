Coronavirus : Mobicash, Une application pour éviter de manipuler du cash au Gabon

Ads

Gabon Telecom, l’opérateur historique des télécoms dans le pays, a lancé cette application mobile qui permet d’effectuer ses transactions à domicile.

Gabon Telecom, l’opérateur historique des télécommunications au Gabon, a annoncé mercredi le lancement de l’application mobile Mobicash. «Dans le souci d’améliorer l’expérience client de ses abonnés et pour répondre aux contraintes liées aux mesures de confinement prises par le gouvernement face au COVID-19, Gabon Telecom a mis sur le marché la nouvelle application mobile Mobicash», indique l’opérateur dans un communiqué.

Cette application permet d’effectuer ses transactions depuis son domicile. Un moyen de paiement sans contact avec l’argent physique, support potentiel du virus. Le cash reste le principal mode de paiement au Gabon. Mais avec la pandémie de coronavirus (COVID-19), les risques de contamination par la manipulation des pièces de monnaie et de billets sont certes faibles, mais pas nuls.

Le paiement électronique permet ainsi de faire face aux contraintes qu’imposent les mesures limitant les mouvements et les déplacements des personnes en vue de réduire les risques de propagations du virus. Avec cette nouvelle application, les abonnés Libertis et Moov auront un accès rapide aux offres Mobicash grâce à un «référencement dynamique» des services tels que l’achat de crédit, le transfert d’argent et l’achat des forfaits Internet, indique Gabon Telecom.

Ils pourront également régler leurs factures d’eau et d’électricité, ou encore renouveler leur abonnement Canal+ ou SatCon. A noter que le Gabon compte officiellement 167 cas d’infections au COVID-19, dont 24 guérisons et deux décès.

