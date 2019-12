Côte d’Ivoire : Guillaume Soro attendu au pays

Annonces

Guillaume Soro prévoit de revenir en Côte d’Ivoire dans quelques jours.

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro prévoit de rentrer dans son pays, le 22 décembre 2019, plusieurs mois après l’avoir quitté.

Il veut se faire investir candidat à la présidentielle par sa formation politique. Ses proches ont laissé entendre que l’ancien patron des forces rebelles risquerait d’être mis aux arrêts à son arrivée. Ce que le président Alassane Ouattara nie.

Les calculs se mettent en place en Côte d’Ivoire à quelques mois de la présidentielle. Laurent Gbagbo, détenu par la CPI, a manifesté son intention de présenter sa candidature. Quant à Alassane Ouattara, il laisse de plus en plus planer le doute sur son renoncement à un troisième mandat. Les sondages ne sont pas en faveur de son dauphin Gon Coulibaly, surtout si les ténors comme Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se lancent dans la course.

