Covid-19 au Gabon : Un allègement des restrictions possible dès le mois de mars

« Si nous parvenons à infléchir la courbe de la pandémie, grâce à la stricte application par tous des mesures sanitaires, et à faire retomber en deçà de 50 le nombre de contaminations par jour, alors les restrictions seront très rapidement allégées », a déclaré Mme Rose Christiane Ossouka, Premier ministre gabonais.

Un allègement est possible des mesures barrières en attendant les vaccins. Dans son allocution radio-télévisée du vendredi, le Premier ministre a indiqué que cet objectif pourrait être atteint en mars 2021 d’après les prévisions du Comité scientifique.

Pour les populations, qui ont de plus en plus de difficulté à supporter les mesures de restriction, c’est un véritable ouf soulagement. A ce jour, le taux moyen de contaminations journalières est de 66 cas. Pour atteindre l’objectif, il faudrait que ce chiffre descende à au moins 16 contaminations par jour.

« Nous y parviendrons si nous portons le masque, respectons la distanciation physique et l’ensemble des mesures barrières », a assuré, confiante, le premier ministre. Et d’insister sur le fait que « toutes ces mesures ont été édictées, non pour le plaisir de perturber notre quotidien à tous, mais pour protéger notre santé et notre vie. Protéger ceux que nous aimons, protéger ceux que nous avons de plus chers. »

