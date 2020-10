Flambée des contaminations Covid-19 : Le Gabon maintient les restrictions

Le nombre de nouvelles contaminations explose dans de nombreux pays à travers le monde, particulièrement en Europe (France, Italie, Belgique, Espagne, etc.) et même en Afrique avec la Tunisie qui a décidé d’un retour au couvre-feu.

Le Gabon a décidé de maintenir la plupart de ses mesures sanitaires lui ayant permis de connaître les résultats positifs actuels. C’est aussi pour de connaître à nouveau le confinement total pour lutter contre le coronavirus et d’être contraint au retour des mesures de restriction totale.

La nouvelle flambée des contaminations qui sévit depuis quelques jours en Europe et dans certains pays africains est devenue inquiétant au point où l’heure est à la fermeture à nouveau des mosquées, des bars, restaurants et autres lieux publics. En cause : un déconfinement trop rapide et presque incontrôlé pour le cas de certains de ces pays.

Le Gabon a décidé de faire les choses autrement pour éviter de connaître le même scénario. L’attente et l’observation de la courbe descendante, ce qui témoigne de l’efficacité de la stratégie nationale de veille et de riposte mise en place par les autorités dès la découverte du tout premier cas testé positif au virus sur le territoire national.

Pour la Première ministre Rose Christiane OssoukaRaponda, son gouvernement sollicitera du Parlement autant que besoin sera le prolongement des mesures sanitaires pour parvenir aux résultats satisfaisants.

C’est tout le sens de l’adoption du projet de loi portant prorogation de 45 jours des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Un vote des députés et des sénateurs accordé au ministre de la Santé et son collègue de l’Intérieur qui sont allés devant eux avec l’appui technique du Conseil scientifique du Comité technique du Copil

L’adoption de ce texte a permis au Parlement de mettre à la disposition du gouvernement un outil qui contribuera à l’amélioration de la protection des populations contre la Covid-19 et au renforcement de notre dispositif sanitaire, a déclaré un membre du gouvernement.

