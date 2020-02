Doit-on s’inquiéter du double scrutin en Guinée ?

A l’approche du double scrutin en Guinée le 1er mars 2020, la pression monte dans les factions politiques. L’opposition prévient de tout faire pour détourner la tenue des élections législatives et du référendum constitutionnel.

Doit-on s’inquiéter de l’atmosphère qui prévaut en Guinée à l’approche du scrutin avec les discours violents et les messages de haine sur les réseaux sociaux? En effet, l’opposition appelle à s’en prendre au matériel électoral et aux bureaux de vote, et le parti au pouvoir, appelle à s’en prendre à ceux qui poseraient de tels actes.

Un responsable de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme, Alseiny Sall, indique que « les signaux sont très mauvais ». Les autorités religieuses, comme les coordinations régionales, ont failli dans leur mission à rapprocher les opinions. Par ailleurs le FMI et la Banque mondiale ont suspendu leurs missions dans le pays.

