Togo : Faure Gnassingbé remporte la présidentielle

La Commission électorale nationale indépendante a annoncé les résultats provisoires de l’élection présidentielle au Togo. Elle est remportée au premier tour par le président sortant, Faure Gnassingbé.

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle au Togo sont connus un jour après la tenue du scrutin. Selon les chiffres de la CENI, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix. Au niveau de l’opposition, l’ancien Premier ministre et opposant Agbéyomé Kodjo obtient 18,37% des suffrages. Le leader de l’ANC Jean-Pierre Fabre arrive en troisième position avec 4,35%.

La société civile et l’opposition ont critiqué ces résultats en avançant le bourrage d’urnes, et des inversions de résultats. L’opposant Agbéyomé Kodjo parle de « nombreuses fraudes ». Il a appelé Faure Gnassingbé à accepter sa défaite.

Il a également lancé un appel à la communauté internationale afin qu’elle soutienne le peuple dans sa lutte pour une alternance apaisée et pacifique au Togo, et invité les forces de défense et de sécurité à demeurer dans leur neutralité républicaine afin de ne pas céder à une quelconque instrumentalisation.

Les résultats de la CENI seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui a six jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires